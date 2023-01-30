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Ankara’da kar yağışı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.01.2023
60 saniyede bugün (30 Ocak 2023)

TBMM Başkanı Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar için "Haçlı zihniyeti" benzetmesi
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi yarın açılacak
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Bakan Bilgin: Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor

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