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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.01.2023
60 saniyede bugün (29 Ocak 2023)

Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü
Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi
Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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