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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.01.2023
60 saniyede bugün (28 Ocak 2023)

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

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