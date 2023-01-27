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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.01.2023
60 saniyede bugün (27 Ocak 2023)

Bakan Çavuşoğlu: Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı

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