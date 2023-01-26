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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.01.2023
60 saniyede bugün (26 Ocak 2023)

Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti
Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

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