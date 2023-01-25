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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan için Yozgat'ın Çekerek ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.01.2023
60 saniyede bugün (25 Ocak 2023)

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim'e düşman olmak, insanlığa düşman olmaktır
Bakan Karaismailoğlu: Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz
Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı
Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

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