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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.01.2023
60 saniyede bugün (24 Ocak 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanının yangından sonraki hali görüntülendi
Zonguldak'ta suyu çekilen baraj havzasındaki yapılar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

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