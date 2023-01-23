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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.01.2023
60 saniyede bugün (23 Ocak 2023)

Elazığ'da 140 deprem konutu ve 96 iş yeri için kura çekildi
Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: Enerjide hem kaynak ülke hem taşıyıcı ülke olarak Türk devletlerini görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç) NATO’ya üyelik konusunda bizden hayırhahlık beklemesin

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