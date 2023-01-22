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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun’da "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.01.2023
60 saniyede bugün (22 Ocak 2023)

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler sürüyor

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