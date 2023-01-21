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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.01.2023
60 saniyede bugün (21 Ocak 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa ziyaretinde üniversite öğrencisine kitabını imzaladı
Türkiye, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde lanetledi
Yönetmen Yalçın Yelence, son yolculuğuna uğurlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Arkasında asil ve aziz Türk milleti olan büyük bir lideri yenmeniz mümkün değildir

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