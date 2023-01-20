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YÖK Başkanı Erol Özvar konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.01.2023
60 saniyede bugün (20 Ocak 2023)

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler yakalandı
Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
Türkiye Mezunları Forumu'nda "Yeni Medya ve Güvenilir Bilgi" konuşuldu

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