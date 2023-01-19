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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.01.2023
60 saniyede bugün (19 Ocak 2023)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: e-Devlet'te 6 bin 700'ün üzerinde hizmet var
Esenyurt'ta sattığı otomobili yedek anahtarıyla çalan şüpheli yakalandı
Doğu Karadeniz'de kuraklık sonrası taşkın yaşanabileceği uyarısı
Depremde yıkılan Emrah Apartmanı davasında ek bilirkişi raporu beklenecek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

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