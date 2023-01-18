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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.01.2023
60 saniyede bugün (18 Ocak 2023)

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bir aylık ek süre isteyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
ABD'li belediye başkanından Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı için jest

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