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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.01.2023
60 saniyede bugün (17 Ocak 2023)

Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

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