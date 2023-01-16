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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.01.2023
60 saniyede bugün (16 Ocak 2023)

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Yargıtaydaki YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı
50-D'li araştırma görevlileri kamudaki sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden çıkartıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile bir araya geldi

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