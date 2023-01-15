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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.01.2023
60 saniyede bugün (15 Ocak 2023)

"Omega blokajı" kaynaklı kuraklık ve yüksek su tüketimine karşı acil tasarruf çağrısı
"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular yarın başlayacak
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TSK komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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