Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,525.00
BTC/USDT
20,853.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.01.2023
60 saniyede bugün (14 Ocak 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Soğancı ailesinin evine konuk oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (14 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (14 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (13 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (12 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (11 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (11 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (10 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (10 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (09 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (09 Ocak 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet