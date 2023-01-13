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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.01.2023
60 saniyede bugün (13 Ocak 2023)

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği BİK Genel Kurulu'nda kabul edildi
Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreyi geçti
Sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı
MHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

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