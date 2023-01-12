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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.01.2023
60 saniyede bugün (12 Ocak 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsveç'in NATO üyeliği kapsamında verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz
Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum

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