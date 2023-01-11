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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.01.2023
60 saniyede bugün (11 Ocak 2023)

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümüne odaklanıldı
Büyükelçi Bodnar, "Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" haberini yalanladı
Kastamonu'nun sellerde yıkılan köprülerden 44'ünü Özel İdare yapıyor
TBMM Başkanı Şentop: Dünyada yaşayan insanların her birinin hukuk konusunda eşit olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz

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