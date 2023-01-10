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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.01.2023
60 saniyede bugün (10 Ocak 2023)

Van Valisi Balcı, gazetecilerle bir araya geldi
Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
2022 en sıcak 5. yıl oldu
Düzce'de depremde hasar gören yapılarla ilgili çalışmalar tamamlandı

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