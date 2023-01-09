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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.01.2023
60 saniyede bugün (09 Ocak 2023)

Riva Deresi'ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor
Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi
Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılacak
MİT, MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusunu da Haseke'deki operasyonda etkisiz hale getirdi

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