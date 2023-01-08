Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,265.60
BTC/USDT
16,939.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.01.2023
60 saniyede bugün (08 Ocak 2023)

Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak
Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (08 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (07 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (06 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (05 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (05 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (04 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (04 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet