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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.01.2023
60 saniyede bugün (07 Ocak 2023)

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 28 milyon metreküpe geriledi
Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız

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