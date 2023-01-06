Dolar
18.76
Euro
19.90
Altın
1,863.42
ETH/USDT
1,261.40
BTC/USDT
16,827.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.01.2023
60 saniyede bugün (06 Ocak 2023)

Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (06 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (06 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (05 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (04 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (02 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (02 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (01 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (01 Ocak 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet