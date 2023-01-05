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Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizini Sahil Güvenlik önledi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.01.2023
60 saniyede bugün (05 Ocak 2023)

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'daki AVM yangınına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

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