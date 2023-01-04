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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.01.2023
60 saniyede bugün (04 Ocak 2023)

AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini yarın görüşecek
Özel okulların 2023 ücretlerindeki artış oranı yüzde 65 olarak belirlendi
AB'nin yardım paralarını PKK'ya aktarmakla suçlanan dernek üyeleri hakim karşısında
Almanya: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları insanlığa yapılan saldırılar
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

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