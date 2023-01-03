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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.01.2023
60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)

Hablemitoğlu suikastı sanıkları 14 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu
Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı

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