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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.01.2023
60 saniyede bugün (02 Ocak 2023)

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti
Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi
Somalili çiftin uyuşmazlığını Türk mahkemesi çözdü
Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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