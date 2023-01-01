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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.01.2023
60 saniyede bugün (01 Ocak 2023)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
Kastamonu'da sis etkili oluyor
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık

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