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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.12.2022
60 saniyede bugün (31 Aralık 2022)

Arabuluculuk ve uzlaştırmada 8 milyonu aşkın taraf anlaşarak el sıkıştı
Aydın'da restorandaki patlamada ölen 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı
Aydın'da restorandaki patlamada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayaksız yılbaşı
Park alanlarına "aile sağlığı merkezi" yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

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