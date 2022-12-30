Dolar
18.72
Euro
19.98
Altın
1,819.05
ETH/USDT
1,191.90
BTC/USDT
16,484.00
BIST 100
5,518.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.12.2022
60 saniyede bugün (30 Aralık 2022)

Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (30 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (30 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (29 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2022)
60 saniyede bugün (26 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2022)
60 saniyede bugün (25 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (25 Aralık 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet