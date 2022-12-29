Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,815.26
ETH/USDT
1,204.50
BTC/USDT
16,649.00
BIST 100
5,461.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.12.2022
60 saniyede bugün (29 Aralık 2022)

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
İBB Başkanı İmamoğlu'nun hakaret davası kararı, savcı tarafından istinafa taşındı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic yarın Türkiye'ye gelecek
Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti

Benzer haberler

60 saniyede bugün (29 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (29 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2022)
60 saniyede bugün (25 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (25 Aralık 2022)
60 saniyede bugün (24 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (24 Aralık 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet