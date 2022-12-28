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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.12.2022
60 saniyede bugün (28 Aralık 2022)

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da temaslarda bulunuyor
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak
İstinaf, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı hukuka uygun buldu

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