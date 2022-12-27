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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.12.2022
60 saniyede bugün (27 Aralık 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanlığından İBB'yi teftiş eden müfettişlere ilişkin açıklama
Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır annelerinin kararlı bekleyişi sürüyor

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