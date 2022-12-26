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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.12.2022
60 saniyede bugün (26 Aralık 2022)

Metrolar, İstanbul Havalimanı'na kısa sürede ulaşım imkanı sağlayacak
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kuşadası açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

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