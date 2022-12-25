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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.12.2022
60 saniyede bugün (25 Aralık 2022)

Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Yılbaşından bu yana 120 bine yakın düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

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