Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.50
BTC/USDT
16,828.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.12.2022
60 saniyede bugün (24 Aralık 2022)

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Düzce'de depremzedelerin konteyner kente yerleşme süreci devam ediyor
Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadının yaşadıkları güvenlik kamerasında
TBMM Başkanı Şentop, Mevlana İdris Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (24 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (24 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (23 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (22 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (21 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (21 Aralık 2022)
60 saniyede bugün (20 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (20 Aralık 2022)
60 saniyede bugün (19 Aralık 2022)

60 saniyede bugün (19 Aralık 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet