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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.12.2022
60 saniyede bugün (23 Aralık 2022)

Bakan Soylu: Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir
Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Libya birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur
Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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