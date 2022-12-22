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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.12.2022
60 saniyede bugün (22 Aralık 2022)

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Cudi Dağı'nda terörist kalmadığını açıkladı
Bakan Kurum: Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e ulaştı
Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları törenle ulaşıma açıldı

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