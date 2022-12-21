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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.12.2022
60 saniyede bugün (21 Aralık 2022)

Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin davada sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

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