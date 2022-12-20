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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.12.2022
60 saniyede bugün (20 Aralık 2022)

MSB: Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi
Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi
KKTC'den Trabzon'a direkt uçuşlar yeniden başladı
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü

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