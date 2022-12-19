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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.12.2022
60 saniyede bugün (19 Aralık 2022)

Sağlık Bakanlığı "sahte doktor" soruşturmasını tamamladı
Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak
Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiğe sığındı
Rize Sağlık Müdürlüğünden çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama
Vedat Bilgin: Türkiye büyüdükçe sorun çözme kabiliyeti artan bir ülkedir

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