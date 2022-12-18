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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.12.2022
60 saniyede bugün (18 Aralık 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne tutuklandı
Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, fırtına bekleniyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
İzmirliler sıcak havada sahilleri doldurdu

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