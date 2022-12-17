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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.12.2022
60 saniyede bugün (17 Aralık 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
NATO'nun Ege'deki eğitim görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına Türk jetleri karşılık verdi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız

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