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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.12.2022
60 saniyede bugün (16 Aralık 2022)

İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak
Thodex'te dolandırıcılık davası ertelendi
Karadaki kültür balıkçılığı tesisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

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