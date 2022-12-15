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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.12.2022
60 saniyede bugün (15 Aralık 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
"Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi düzenlendi
Foto muhabiri Ali Can Bulut son yolculuğuna uğurlandı

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