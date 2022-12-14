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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzü ile buluştu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.12.2022
60 saniyede bugün (14 Aralık 2022)

İmamoğlu'nun yargılandığı "YSK üyelerine hakaret" davasında karar
Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'la özel temsilciler aracılığıyla görüşmeler devam ediyor
Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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