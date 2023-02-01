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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.02.2023
60 saniyede bugün (01 Şubat 2023)

Karabük'teki Ortakçılar Göleti havadan görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'na konuk olacak
Bakan Karaismailoğlu: Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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