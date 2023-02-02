Dolar
18.81
Euro
20.54
Altın
1,940.14
ETH/USDT
1,677.00
BTC/USDT
23,863.00
BIST 100
4,650.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.02.2023
60 saniyede bugün (02 Şubat 2023)

Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde yatırım plan ve hedefler görüşüldü
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (02 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (02 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (01 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (31 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (30 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (29 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (29 Ocak 2023)
60 saniyede bugün (28 Ocak 2023)

60 saniyede bugün (28 Ocak 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet